Политика ОБНОВЛЯЕТСЯ Официальный подсчет голосов - кто побеждает во втором туре местных выборов

2020-11-23 10:14 105

Во втором туре местных выборов в Украине избиратели Бердянска (Запорожская область), Никополя (Днепропетровская область) и Дрогобыча (Львовская область), предварительно, определились с кандидатами на должность главы горсовета. Официальный подсчет голосов продолжается.

Так, по данным издания Бердянск 24, предварительные результаты подсчета голосов на выборах мэра Бердянска свидетельствуют о том, что лидером гонки является член партии За майбутне Валерий Баранов с 51,42%, или 17 284 голосами. Его оппонент от партии ОПЗЖ Александр Свидло получил 48,56%, или 16 321 голос.

Результаты параллельного подсчета голосов на выборах мэра Никополя обнародовал в Сети вероятный победитель гонки, член партии За майбутне Александр Саюк. По его данным, за него проголосовали 55% избирателей, а за его оппонента, "слугу народа" Руслана Олейника - 41%.

Как сообщило издание ВАРТО - Галицькі новини, во втором туре выборов мэра Дрогобыча побеждает действующий глава города, самовыдвиженец Тарас Кучма, за которого отдали свои голоса 50,57%, или 13 109 избирателей. При этом его соперник, также самовыдвиженец Андрей Веселый получил 48,38%, или 12 542 голоса.

Результаты предварительного параллельного подсчета голосов после второго тура местных выборов в областных центрах Ужгород и Полтава свидетельствуют о том, что действующие мэры Богдан Андреев и Александр Мамай остаются на своих должностях. На повторном голосовании экзитполы в этих городах не проводились.

Так, по данным издания mukachevo.net, в Ужгороде самовыдвиженец Богдан Андреев набрал на 1200 больше голосов избирателей, чем его оппонент, "слуга народа" Виктор Щадей.

Явка избирателей составила 26,7%, или 25 146 человек из 94 017.

В свою очередь мэр Полтавы, член партии За майбутне Александр Мамай может третий раз возглавить Полтавский горсовет.

По данным издания Полтавщина, действующий глава города получил 54% голосов избирателей, тогда как его оппонент, "слуга народа" Сергей Иващенко - 46%. Разрыв между кандидатами составляет около 3300 голосов.

Явка избирателей в Полтаве составила 25,28% - проголосовали 60 868 человек.

А вот в Днепре голосование прошло отнюдь не спокойно. Во время второго тура выборов мэра зафиксировали более 200 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

Как сообщает "112 Украина", полиция открыла 5 уголовных производств и составила 6 админпротоколов. Среди самых массовых нарушений - сфотографировать бюллетень, уничтожить его или вынести за пределы участка. Явка по Днепру составила во втором туре составила менее 24%.

Напомним, в Украине состоялся второй тур выборов мэров в Днепре, Львове, Николаеве, Ровно, Славянске, Черкассах, Бердянске, Никополе, Дрогобыче, Ужгороде и Полтаве. В следующее воскресенье, 29 ноября, нового мэра будут выбирать Черновцы, а 6 декабря - Кривой Рог.

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