Політика На виборах в США демократи здобули історичну більшість у Конгресі - вперше за три десятиліття 258 мандатів

2026-11-23 16:07

Демократи здобули щонайменше 258 місць у Палаті представників США, продемонструвавши найкращий результат на загальних виборах за понад 30 років. Востаннє настільки переконливого успіху партія досягала у 1992 році, повідомляє AP.

Загалом демократи отримали 44 додаткові місця - на чотири більше, ніж під час проміжних виборів 2018 року, які відбулися за першого президентства Дональда Трампа.

Партія подолала історичну позначку в 258 мандатів. Вирішальною стала перемога демократа Чака Габбарда над республіканкою Вірджинією Фокс у Північній Кароліні.

Втім, остаточний розподіл місць ще не визначений. Результати чотирьох перегонів залишаються невідомими: одного округу в Міннесоті, одного в Теннессі та двох у Луїзіані. В останніх призначено другий тур, який відбудеться у грудні.

Республіканці, за попередніми підсумками, матимуть щонайменше 173 місця в меншості. Таким чином, демократи вже забезпечили собі найвагоміше представництво в Палаті представників за кілька десятиліть.