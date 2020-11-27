Мир Во время прощания с Диего Марадоной вспыхнули массовые беспорядки - полиция применила силу

2020-11-27 11:40 70

В столице Аргентины Буэнос-Айресе, во время церемонии прощания со звездой аргентинского футбола Диего Марадоной, вспыхнули массовые беспорядки. Об этом сообщает Reuters.

"Мы спокойно выстраивались в очередь, и внезапно полиция начала стрелять резиновыми пулями. Сумасшедшие, я просто хочу попрощаться с Диего", - признался журналистам футбольный болельщик Рубен Эрнандес.

С раннего на улицах Буэнос-Айреса тысячи фанатов выстроились в очередь длиной более мили, чтобы увидеть гроб с легендой футбола.

Столкновения между полицией и футбольными болельщиками произошли после того, как власти перекрыли доступ к президентскому дворцу Casa Rosada, где находилось тело умершего футболиста.

По местному телевидению появились кадры, на которых видно, как полиция и другие лица на мотоциклах пытаются сдержать толпу, применяют слезоточивый газ.

Чтобы снять общественную напряженность, министр внутренних дел Густаво Руссо сказал, что процессия будет проходить по ранее запланированному маршруту, чтобы люди могли попрощаться с легендарным футболистом.

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