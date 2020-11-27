Коронавирус Тренер Динамо поделился откровенными воспоминаниями о Диего Марадоне

2020-11-27 13:16 35

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу поделился мнением о жизни легендарного футболиста Диего Армандо Марадоны, который умер 25 ноября от остановки сердца.

Луческу отметил, что великий аргентинец оставляет о себе не только положительные воспоминания, но в ином случае это был бы не он.

"Было бы хорошо, если бы Марадона оставил о себе только положительные воспоминания для будущих поколений, но это был бы не он. Он прожил жизнь, познав много моментов - и позитивных, и негативных. Он хотел взять от жизни все, прожить ее с максимальной интенсивностью, иногда даже за ее пределами.

"Он прожил 60 лет, а другие живут сто. Он ушел из жизни, как великие люди, такие как Мэрилин Монро, Элвис Пресли, Майкл Джексон... Они чувствовали, что начинают терять способность передавать эмоции, чувства людям. Он был таким популярным, потому что делал все по-другому. Жаль, что не обменялся с ним футболками, мы встречались на поле четыре раза", - сказал Луческу в интервью gsp.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире