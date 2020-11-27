Коронавирус Тренер Динамо поделился откровенными воспоминаниями о Диего Марадоне

2020-11-27 13:16 35

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу поделился мнением о жизни легендарного футболиста Диего Армандо Марадоны, который умер 25 ноября от остановки сердца.

Луческу отметил, что великий аргентинец оставляет о себе не только положительные воспоминания, но в ином случае это был бы не он.

"Было бы хорошо, если бы Марадона оставил о себе только положительные воспоминания для будущих поколений, но это был бы не он. Он прожил жизнь, познав много моментов - и позитивных, и негативных. Он хотел взять от жизни все, прожить ее с максимальной интенсивностью, иногда даже за ее пределами.

"Он прожил 60 лет, а другие живут сто. Он ушел из жизни, как великие люди, такие как Мэрилин Монро, Элвис Пресли, Майкл Джексон... Они чувствовали, что начинают терять способность передавать эмоции, чувства людям. Он был таким популярным, потому что делал все по-другому. Жаль, что не обменялся с ним футболками, мы встречались на поле четыре раза", - сказал Луческу в интервью gsp.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Во время прощания с Диего Марадоной вспыхнули массовые беспорядки - полиция применила силу

2020-11-27 11:40 70

Президент Аргентины объявил трехдневный всеобщий траур в память о Диего Марадоне

2020-11-26 09:10 140

"Ситуация безумная". Футболист "Динамо" рассказал о вспышке коронавируса в клубе

2020-11-24 18:30 392

Каталонская Барселона потеряла еще одного игрока перед матчем с Динамо Киев

2020-11-24 15:14 399

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Тренер Динамо поделился откровенными воспоминаниями о Диего Марадоне

2020-11-27 13:16 35

28 ноября Грузия вводит полный локдаун - комендантский час, остановка транспорта, дистанционка

2020-11-27 12:15 105

Украина на грани локдауна: Суточное число новых случаев Covid-19 превысило 16 тысяч

2020-11-27 10:39 329

В Минздраве уверяют, что о введении локдауна украинцев предупредят за 10 дней

2020-11-27 10:14 119
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Тренер Динамо поделился откровенными воспоминаниями о Диего Марадоне 2020-11-27 13:16 35
28 ноября Грузия вводит полный локдаун - комендантский час, остановка транспорта, дистанционка 2020-11-27 12:15 105
Украина на грани локдауна: Суточное число новых случаев Covid-19 превысило 16 тысяч 2020-11-27 10:39 329
В Минздраве уверяют, что о введении локдауна украинцев предупредят за 10 дней 2020-11-27 10:14 119

Лента

13:16 Тренер Динамо поделился откровенными воспоминаниями о Диего Марадоне
КАРТА 12:41 Прогноз погоды на выходные - в последние дни ноября нас ждет похолодание и снегопад
12:15 28 ноября Грузия вводит полный локдаун - комендантский час, остановка транспорта, дистанционка
11:40 Во время прощания с Диего Марадоной вспыхнули массовые беспорядки - полиция применила силу
11:12 Глава Минфина признался, что по требованию МВФ пришлось изменять госбюджет Украины
10:39 Украина на грани локдауна: Суточное число новых случаев Covid-19 превысило 16 тысяч
10:14 В Минздраве уверяют, что о введении локдауна украинцев предупредят за 10 дней
фото 09:38 "Хто не чув, той побачить!" - мэр Кличко выпустил сборник своих смешных фраз
09:11 Что будет с делом Трампа и миллионами нелегальных мигрантов после инаугурации Байдена
08:27 Как распознать дефицит витамина D, который помогает бороться с коронавирусом