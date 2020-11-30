Мир Против личного врача Марадоны завели дело - обвиняют в непредумышленном убийстве

2020-11-30 12:43 91

В Аргентине открыли дело против личного врача футболиста и тренера Диего Марадоны по подозрению в непредумышленном убийстве.

Как сообщает Todo Noticias, дочери Марадоны Джаннина, Далма и Яна подвергли сомнению профессионализм действий врача Леопольдо Луке и подали заявление в полицию. Они хотели узнать подробности лечения и препараты, которые их отец получал в последние недели жизни.

В результате обысков дома и в офисе врача работники полиции изъяли мобильные телефоны, компьютеры и документацию с историей болезни Марадоны. Также была изъята информация, связанная с лечением футболиста, чтобы определить, была ли халатность в оказании медицинской помощи.

По словам судьи, выяснилось, что были выполнены не все предписания, рекомендованные Марадоне после выписки из больницы. В частности, в одном из документов отмечается, что Диего Марадоне предписана госпитализация на дому, уход с привлечением на полный рабочий день медбратьев, специализирующиеся на проблемах, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Также было отмечено, чтобы футболиста наблюдал невролог, у него всегда была возможность проводить медицинские исследования и была наготове скорая помощь.

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