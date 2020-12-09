Мир Суд над экс-президентом: прокуратура потребовала четыре года тюремного заключения

2020-12-09 13:44 42

Как сообщает The Guardian, прокуратура потребовала приговорить бывшего президента Франции Николя Саркози к четырем годам тюремного заключения, из которых он обязан отбыть в неволе минимум два года.

Такого же наказания прокуратура потребовала для адвоката и сообвиняемого Саркози Тьерри Херцога, а также для судьи Жильбера Азиберта. Среди требований также лишения Герцога права на получение адвокатского статуса сроком на пять лет.

Напомним, 65-летний Саркози обвиняется в попытке подкупа судьи в обмен на инсайдерскую информацию о расследовании финансирования его предвыборной кампании. Обвинения в коррупции и злоупотреблении влиянием - среди нескольких судебных дел против него - предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет и штраф в размере 1 млн евро.

Саркози, возглавлявший Францию с 2007 по 2012 год, заявил суду, что он "никогда не совершал ни малейшего коррупционного деяния", и пообещал "пройти весь путь", чтобы очистить свое имя на знаменательном судебном процессе.

Также экс-президенту Франции предъявляются обвинения в связи с утверждениями о том, что он получил от ливийского диктатора Муаммара Каддафи финансирование в миллионы евро на свою избирательную кампанию 2007 года. 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Мир"

Суд над экс-президентом: прокуратура потребовала четыре года тюремного заключения

2020-12-09 13:44 42

Работники зоопарка Барселоны заразили коронавирусом львиный прайд

2020-12-09 12:15 49

Сделка века: Боб Дилан продал авторские права на все свои песни и альбомы

2020-12-09 10:11 84

Новые измерения показали, что высота Эвереста изменилась почти на целый метр

2020-12-08 22:00 140
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Суд над экс-президентом: прокуратура потребовала четыре года тюремного заключения 2020-12-09 13:44 42
Работники зоопарка Барселоны заразили коронавирусом львиный прайд 2020-12-09 12:15 49
Сделка века: Боб Дилан продал авторские права на все свои песни и альбомы 2020-12-09 10:11 84
Новые измерения показали, что высота Эвереста изменилась почти на целый метр 2020-12-08 22:00 140

Лента

14:10 Украинская делегация в ТКГ составила новый план действий по достижению мира на Донбассе
13:44 Суд над экс-президентом: прокуратура потребовала четыре года тюремного заключения
13:16 Ангела Меркель в десятый раз подряд стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes
фото 12:40 Из-за ошибки в прогнозе большая часть Венеции ушла под воду
12:15 Работники зоопарка Барселоны заразили коронавирусом львиный прайд
КАРТА 11:39 Прогноз погоды: днем Украину накроют мокрые снегопады, а ночью все заледенеет
11:12 Евросоюз настаивает на восстановлении уголовной ответственности за ложное декларирование
10:38 Сегодня Кабмин определит точные даты и список ограничений новогоднего локдауна в Украине
10:11 Сделка века: Боб Дилан продал авторские права на все свои песни и альбомы
09:37 Коронавирус в Украине: число новых случаев заражения снова начало быстро расти