Мир Суд над экс-президентом: прокуратура потребовала четыре года тюремного заключения

2020-12-09 13:44 42

Как сообщает The Guardian, прокуратура потребовала приговорить бывшего президента Франции Николя Саркози к четырем годам тюремного заключения, из которых он обязан отбыть в неволе минимум два года.

Такого же наказания прокуратура потребовала для адвоката и сообвиняемого Саркози Тьерри Херцога, а также для судьи Жильбера Азиберта. Среди требований также лишения Герцога права на получение адвокатского статуса сроком на пять лет.

Напомним, 65-летний Саркози обвиняется в попытке подкупа судьи в обмен на инсайдерскую информацию о расследовании финансирования его предвыборной кампании. Обвинения в коррупции и злоупотреблении влиянием - среди нескольких судебных дел против него - предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет и штраф в размере 1 млн евро.

Саркози, возглавлявший Францию с 2007 по 2012 год, заявил суду, что он "никогда не совершал ни малейшего коррупционного деяния", и пообещал "пройти весь путь", чтобы очистить свое имя на знаменательном судебном процессе.

Также экс-президенту Франции предъявляются обвинения в связи с утверждениями о том, что он получил от ливийского диктатора Муаммара Каддафи финансирование в миллионы евро на свою избирательную кампанию 2007 года.

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