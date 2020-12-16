Коронавирус Ученые назвали самое опасное время после выздоровления от COVID-19

2020-12-16 22:00 350



По статистике, в первые 60 дней 20 % переболевших COVID-19 вновь попадают в больницу.

Ученые Мичиганского университета (США) назвали самое опасное время после выздоровления от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает APnews со ссылкой на зарубежные СМИ.

Специалисты установили, что первые 10 дней пациенты, выписанные из больницы с COVID-19 имели на 40-60 % более высокий риск умереть, чем люди, лечившиеся от сердечной недостаточности или нековидной пневмонии.

Соответствующие выводы ученые сделали, проанализировав данные о 1800 пациентах, лежавших в больнице с пневмонией, и о 3500 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как уточнили эксперты, в первые 60 дней 20 % переболевших COVID-19 вновь попали в больницу. Однако по прошествии упомянутого срока этот риск становился меньше, чем при двух других заболеваниях (сердечных заболеваний и нековидной пневмонии).

Напомним, что согласно последним исследованиям ученых, коронавирус имеет достаточно широкий спектр негативных последствий. В частности, COVID-19 повышает риск таких психических расстройств, как расстройство адаптации, генерализированное тревожное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство.

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