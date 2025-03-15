Мир TikTok станет недоступным после 22.00 для пользователей возрастом до 16 лет

2025-03-15 14:36

Социальная сеть TikTok внедряет новые инструменты, которые помогут родителям контролировать активность их детей в приложении. Об этом говорится в релизе TikTok.

В рамках обновления Family Pairing родители смогут ограничивать время использования TikTok, просматривать списки подписок и заблокированных пользователей своих детей, а также получать уведомления, если их ребенок пожалуется на видео.

Новая функция Время вне сети дает возможность родителям блокировать доступ к TikTok в определенные часы - например, во время учебы, семейного времени, ночью или на выходных. При необходимости подросток может запросить дополнительное время, но решение остается за родителями.

Функция Режим расслабления предусматривает, что если подросток до 16 лет заходит в TikTok после 22:00, его лента будет скрыта, а на экране появится сообщение с расслабляющей музыкой, призывающее отложить телефон и отдохнуть. Если пользователь проигнорирует сообщение, приложение повторно напомнит ему о необходимости отключиться.

Соцсеть также вернет STEM-ленту (раздел с контентом из науки и технологий) для подростков.