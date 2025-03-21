Курьезы Застрявшие из-за технических проблем на девять месяцев на орбите астронавты NASA вернулись на Землю

2025-03-21 13:30

Два астронавта NASA, которые из-за технической неисправности корабля вынужденно провели на Международной космической станции почти девять месяцев вместо запланированных десяти дней, наконец вернулись на Землю.

Космический корабль Crew Dragon с Сунитой Уильямс и Барри Уилмором приземлился в Мексиканском заливе, примерно в 80 километрах от побережья Флориды.

Экипаж входил в атмосферу со скоростью более 27 тысяч км/ч, постепенно замедляясь до 27 км/ч. В капсуле также находились еще двое астронавтов, которых планово заменили на МКС.

"Вот это поездка. Я вижу капсулу, полную улыбок от уха до уха", - сказал командир миссии Crew Dragon Ник Хейг.

Долгое пребывание в космосе влияет на организм человека, вызывая атрофию мышц и ухудшение зрения. Поэтому прежде чем вернуться к своим семьям, астронавты пройдут медицинский осмотр в Космическом центре имени Джонсона.

"Они получат заслуженный отпуск и время с семьями. Для них это было длительное время пребывания в космосе", - отметил руководитель Программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич.

Напомним, Уильямс и Уилмор отправились на МКС в июне 2024 года на десятидневную миссию. Однако из-за неисправности корабля их возвращение затянулось почти на девять месяцев.