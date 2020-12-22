Украина Иран передал Украине отчет об авиакатастрофе МАУ

2020-12-22 22:00 49

Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины». В отчете сказано, что самолет был сбит из-за человеческой ошибки

Об этом сообщает Tasnim News Agency.

Отчет был передан официальным лицам Украины и других стран, граждане которых погибли в катастрофе.

«Иран заявил, что самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки», - говорится в сообщении.

Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года незадолго после взлета из Тегерана двумя ракетами класса «земля-воздух». В результате погибли все 176 человек, которые находились на борту самолета. Среди них граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Великобритании и Афганистана.

Стоит заметить, что первоначально гражданские власти Ирана заявляли, что авиалайнер потерпел катастрофу по техническим причинам, отрицая, что самолёт мог быть сбит. В то же время ряд лидеров западных стран, ссылаясь на данные разведки, утверждали, что самолёт был сбит ПВО Ирана. Через 3 дня после катастрофы иранские власти признали, что рейс 752 был сбит их силами ПВО в результате «человеческой ошибки».

Катастрофа рейса 752 стала крупнейшей (по числу погибших) за всю историю украинской авиации и первой в истории авиакомпании МАУ. Также она вошла в число 50 крупнейших катастроф в истории авиации.

Ранее мы сообщали, что Украина и Канада обсудили сотрудничество в расследовании авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

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