Світ Израиль начал превентивные удары по Ирану

2026-02-28 11:37

Сейчас Израиль начал превентивные удары по Ирану - в рамках реализации угроз Штатов. Ответ ожидают к вечеру. Не в Штатах - в Израиле. Там снова сирены, жители сидят по домам, все закрыто, бизнес воет громче сирен.

В попытке установить вселенский мир, Трамп начал еще одну войну. С его точки зрения - более перспективную, чем украинская, которая закончится явно после завершения его президентства.

Теперь военные и пропагандистские силы уйдут на иранскую кампанию, которую надеются сделать короче Венесуэльской. Но разница в том, что Иран вооружен, многие считают, что ядерно вооружен, и финансируем мусульманским миром.

Еще вчера Трамп выражал недовольство тем, что Иран хочет продолжать в небольших контролируемых количествах обогащать уран - потому что они превращаются в большие неконтролируемые.

Еще позавчера Трамп сам предлагал Ирану вариант ограниченного обогащения.
И все прошедшие годы Иран и жил в этом режиме, допуская на объекты контролеров МАГАТЭ и изредка пуская туда журналистов (я была на иранских ядерных объектах ).

И совершенно очевидно, что дело не в обогащении, а в революции, которая при поддержке Штатов и Израиля может свергнуть режим аятолл и вернуть Ирану общемировое человеческое состояние. А без поддержки революция начала захлебываться.

И нельзя не желать Ирану демократизации и освобождения от оков и хиджабов. Но вот вопрос: почему аятолл накрывают праведным небесным огнем, а с путинским режимом продолжают договариваться, заключать сделки и торговать - Украиной, ее жизнями, ее детьми?

Как говаривал старина Брежнев, "логыкы тут не ыщи".

