Украина КАРТА Гололед, туман и снежная каша - украинских водителей предупредили о сложной ситуации на дорогах

2020-12-24 10:11 105

Украинских водителей предупредили о сложных условиях на дорогах страны. Так, в некоторых регионах после снегопадов на дорогах образовался гололед. Местами ситуация усугубляется туманом. Проезд по основным дорогам обеспечен, но водителей призывают соблюдать ПДД и быть предельно внимательными.

"По состоянию на утро 24 декабря небольшой снег выпадает в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях, где выпало от 2 до 8 см снега. Туман в западных, северных и Одесской областях. Во Львовской и Закарпатской областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков", - сообщили в Укравтодоре.

Отмечается, что покрытие на дорогах государственного значения преимущественно мокрое, в Сумской области - заснеженное; в Днепропетровской и Луганской областях местами гололедица.

На большинстве перевалочных участков дорог без осадков, лишь в Закарпатской области - дождь. Покрытие мокрое, на Вышковском перевале снежная каша.

На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков. В областях с осадками выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами.

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