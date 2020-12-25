Украина Как празднуют Католическое Рождество - история, особый ужин, подарки в носках

2020-12-25 10:41 56

Первые упоминания о праздновании Рождества 25 декабря датированы серединой IV века. По одной из версий, это было обусловлено стремлением христианской церкви вытеснить широко распространённый в Римской империи культ Непобедимого Солнца, чьё рождение отмечали 25 декабря.

Этот день как "день рождения Христа в Вифлееме Иудейском" впервые упоминает римский Хронограф 354 года, основывающийся на календаре, восходящем к 336 году.

Из Святого писания следует, что рождение Христа знаменует восход первой вечерней звезды в ночь на 25 декабря. Согласно преданиям, Иисус появился на свет в пещере, где пастухи укрывали от непогоды скот.

О его рождении пастухам возвестили ангелы, после чего те отправились поклониться новорожденному.

В день Рождества служат три особые литургии – ночная месса, месса на заре и дневная месса. То есть, празднование Рождества проходит трижды – как рождение Слова от Бога-Отца (ночью), Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем).

В канун Рождества католические церкви открыты с самого раннего утра: прихожане могут прийти на исповедь и покаяться в своих грехах до наступления праздника.

Дом принято украшать яслями с фигурками Девы Марии и младенца Иисуса, а также соломой, которая считается одним из главных символов Рождества.

Яслями в древние времена называли кормушки для скота. Именно в такую кормушку, предварительно застелив ее соломой, Мария и положила своего новорожденного сына Иисуса.

Перед рождественской трапезой все члены семьи молятся и по старшинству преломляют облатку (пресный хлеб).

Рождественский ужин состоит традиционно только из постных блюд: овощные салаты, яблоки, мед, орехи, изюм, разные овощи, сельдерей – все это символы здоровья, удачи и достатка. Обязательно на столе присутствует и рыба. В рождественскую ночь мясных блюд на столе быть не должно. Их можно подавать ко второй рождественской трапезе, 25 декабря.

Кроме того, существует еще одна важная традиция: за рождественским столом всегда есть одно пустое место – кто бы ни пришел в дом – он будет желанным и дорогим гостем. Незанятое место символизирует также и покойного члена семьи либо всех умерших родственников. Для них, для ушедших навсегда, на стол по обычаю ставится особая тарелка, на которую кладут немного от каждого блюда и кусочек облатки.

Колядки в семьях поют и за рождественским столом, и на следующий день после наступления праздника.

В этот день к детям приходит Санта-Клаус, который является прототипом Святого Николая. Он приносит малышам подарки и складывает их под елкой или в специально приготовленные носки. В канун Рождества на столик в гостиной, около большой елки, обязательно ставится стакан молока и тарелочка с миндальным печеньем.

По поверьям, считается, что это любимая еда Санты и надо его накормить после долгой дороги. Ночью, когда дети засыпают, родители открывают форточку, надкусывают печенье и отпивают молоко.

Утром ребенок первым делом подбегает к столику и смотрит, был Санта или нет. Если печенье надкусано, а молоко выпито - можно смело бежать и искать под елкой подарки, а в специальных носочках - сладости и фрукты.

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