Детали Эксперты назвали вредные свойства мандаринов

2020-12-29 20:00 63

 

Медики рассказали, когда и как можно употреблять мандарины без вреда для организма, пишет HealthLine.

Мандарины - это один из символов Нового года. Медики предупреждают, что употреблять их нужно перед праздничным ужином, иначе они будут опасны для организма.

Отмечается, что мандарины являются одним из самых богатых источников витамина С, а также защищают от простудных заболеваний.

Также медики рассказали, что фрукт может провоцировать болезни при неправильном употреблении.

Диетологи отметили, что мандарины надо есть в начале застолья, а никак не на десерт. Не нужно налегать на мандарины после мяса. Попав в желудок после основных блюд, тяжелого мяса, они не переварятся и начнут бродить, вызывая изжогу, отрыжку и вздутие живота.

Также лучше ограничиться несколькими мандаринами, а не съедать весь пакет. В этом случае вы еще обезопасите себя от аллергии.

Сообщается, что аскорбиновая кислота в составе мандаринов может раздражать слизистую желудка, поэтому их нельзя употреблять при язвенной болезни, повышенной кислотности и во время обострения воспалительных заболеваний желудка и кишечника.

Также их стоит исключить из рациона людям, страдающим гепатитом, холециститом и нефритом. Большое количество каротина и витамина А в мандаринах может накапливаться в печени и повреждать ее, если орган ослаблен болезнью.

Кроме того, мандарины часто вызывают аллергии. Поэтому не стоит их переедать и давать детям до 2-3 лет.

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Детали

Эксперты назвали вредные свойства мандаринов 2020-12-29 20:00 63
фото 3 та 5 січня в Національній опереті покажуть казки «У ритмі Африки» та «Велика Jazz-подорож» 2020-12-29 07:15 112
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