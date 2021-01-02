Детали Диетологи назвали безопасную суточную дозу мандаринов

2021-01-02 15:00 49

 

Диетологи назвали суточную норму мандаринов, которые можно съесть без вреда для здоровья. Опрос показал, что большинство специалистов считают, что суточная нома - не более четырех мандаринов.

Об этом пишет РБК.

Этот популярный на Новый год фрукт очень полезен. Он богат витамином С, в нем содержатся витамины группы А, В, каротин, кальций, магний, фосфор. В белых прожилках находится клетчатка, которая поможет нормализовать усвоение простых углеводов.

Диетологи считают, что мандарин способен повышать иммунитет, выводить токсины из организма и улучшать настроение. Кроме того, это низкокалорийный продукт. Лучше употреблять его утром и днем и не есть этот фрукт натощак.

При этом от мандаринов лучше отказаться людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта, с аллергическими реакциями.

Если же съесть более килограмма мандаринов в сутки, то это грозит вздутием живота, нарушением работы желудочно-кишечного тракта и аллергией на цитрусовые даже у здорового человека.

Крайне важно мыть мандарины в теплой воде перед употреблением, поскольку их могут обрабатывать вредными веществами для долгого хранения.

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Детали

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