Мир Украинка на BMW устроила масштабное ДТП в Польше

2021-01-04 10:14 98

Гражданка Украины не справилась с управлением и спровоцировала в Польше масштабное ДТП. В результате аварии пострадали 10 автомобилей.

Как сообщает Interia.pl, авария произошла вблизи населенного пункта Гай Малопольского воеводства в направлении Кракова.

"Гражданка Украины, которая управляла автомобилем BMW, потеряла контроль над транспортным средством. Она не смогла затормозить и въехала между двумя полосами движения, повредив свой и еще девять автомобилей", – сообщили в местной полиции.

В результате ДТП никто не пострадал, но образовалась большая пробка. Также установлено, что на момент аварии гражданка Украины была трезвой.

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