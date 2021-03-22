Украина МИД Украины уточнил данные по пострадавшим в ДТП с автобусом Вроцлав-Черновцы

2021-03-22 11:39

В результате аварии с участием автобуса в Польше пострадали и были госпитализированы пять украинцев. Еще один гражданин Украины погиб, сообщил спикер МИД Олег Николенко в Twitter в понедельник, 22 марта.

По его словам, всего в салоне автобуса находились 10 украинцев. Авария произошла вблизи Кашице.

"Один человек погиб, пять были госпитализированы. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, предоставляет пострадавшим консульскую помощь", – написал Николенко.

В свою очередь пресс-служба полиции Подкарпатского воеводства сообщила, что в ДТП попал рейсовый перевозчик Euroways из Киева, который совершал пассажирский рейс по маршруту Вроцлав-Черновцы.

По уточненным данным, погиб второй водитель автобуса, который в момент ДТП не был за рулем. Пятерых пострадавших перевезли в больницы городов Перемышль, Пшеворск и Любачув. Одновременно четырех пассажиров автобуса, которые не получили значительных травм, перевезли в школьное общежитие в городе Ярослав.