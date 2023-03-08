Фото-видео видео Мультфильм Мавка. Лісова пісня установил рекорд по кассовым сборам

2023-03-08 11:21

Мультфильм по мотивам драмы-феерии Леси Украинки Мавка. Лісова пісня установил рекорд по кассовым сборам среди украинских кинорелизов. Об этом сообщает Госкино в Facebook.

"Мы не можем сдержать эмоций, потому что за первый прокатный уикенд мультфильм Мавка. Лісова пісня посмотрели 189 048 зрителей, а кассовые сборы составили 24 903 241 грн. Спасибо каждому из вас за заполненные залы, ваше внимание и искренние отзывы. Это настоящая магия, любовь и невероятный успех", - говорится на странице мультика.

Известно, что предыдущим рекордсменом была кинолента Я, Ти, Він, Вона, снятая студией Квартал 95. Тогда фильм собрал 23 млн гривен за первые шесть дней показа.

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