Детали Эксперты назвали ТОП-5 продуктов, которыми можно заменить мясо

2021-01-04 21:00 42

Специалисты назвали топ-5 продуктов с высоким содержанием белка, которые могут заменить мясо в рационе, пишет Ukr.Media.

Мясо является основным источником белка для организма человека и в его присутствие в рационе обязательно.

Однако, что делать тем, кому запретили есть мясо по медицинским показателям или человек добровольно решил стать веганом или вегетарианцем?

Тофу - это один из самых популярных заменителей мяса. Он имеет очень мягкий и нейтральный вкус, что дает возможность соединять его с различными ингредиентами. Так как его структура относительно стабильна, тофу можно запекать, жарить на гриле и это делает его универсальным продуктом.

Темп - его делают, как и тофу из соевых бобов. Тофу делают из кислого молока, а для изготовления темпа соевые бобы поддают ферментации и это добавляет ему пикантного вкуса. В темпе также есть другие зерна и бобы, что объясняет его насыщенную текстуру и немного ореховый привкус. Темп хорошо подходит для жарки или гриля.

Чечевица - этот продукт начал завоевывать популярность не только у веганов и вегетарианцев. Она универсальна, в ней прекрасная текстура и чечевица очень богата белком.

Баклажан - этот овощ является основой средиземноморской кухни и баклажаны известны своим тонким вкусом. При правильном приготовлении их текстура позволяет создать тягучие и мясистые блюда. В баклажанах много антиоксидантов, что делает их невероятно сытными и полезными, а количество белка просто зашкаливает.

Грибы кремини и портобелло - грибы являются универсальным продуктом и в старину ими заменяли мясо. В них очень много белка и они подходят для любого рациона. По вкусу и текстуре они являются самыми близкими аналогами мяса. Этот продукт очень универсален - грибы можно использовать в мелко порезанном виде, в виде фарша. Особенно в этом хороши кремини и портобелло. Их можно мариновать и готовить на гриле, а также делать из них котлеты для бургеров.

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