Мир фото Станция NASA зафиксирована Wi-Fi сигнал с одного из спутников Юпитера

2021-01-14 15:46 98

Станция Юнона поймала радиосигнал с одной из лун Юпитера – Ганимеда. Как сообщил телеканал ABC4 со ссылкой на представителя NASA в штате Юта Патрика Виггинса, сигнал зафиксировали, когда Юнона проходила через полярную область Юпитера, где силовые линии магнитного поля планеты соединяются с луной Ганимед.

В науке такой радиосигнал называют "декаметровым излучением", а на Земле его знают как Wi-Fi. Представитель NASA подчеркнул, что излучение луны Юпитера не является сигналом от инопланетян. Его вызывают электроны, которые колеблются с меньшей скоростью, чем вращаются, что заставляет частицы усиливать радиоволны.

Электроны, генерирующие радиосигнал, также могут вызывать полярные сияния в далеком ультрафиолетовом спектре, которые наблюдала камера аппарата.

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