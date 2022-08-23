ВОЙНА В Украине В Украине обновили сигналы тревоги - как теперь предупреждают о разных угрозах

2022-08-23 13:35

Из-за обострения ядерного шантажа эрефии некоторые территориальные общины ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о различных видах опасности.

Как распознать новые сигналы тревоги?

— Сигнал химической опасности – звук церковных колоколов.

— Сигнал радиационной опасности – это звон в набат.

— Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

В случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

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ВОЙНА В Украине

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документ Как правильно принимать йодит калия при угрозе радиационного поражения - рекомендации медиков 2022-08-23 11:33
Эстония аннулирует русским шенгенские визы, выданные даже другими странами Шенгена 2022-08-23 10:25
Нацполиция призвала 23-25 августа немедленно бежать в укрытия при каждой тревоге 2022-08-23 09:34