ВОЙНА В Украине В Украине обновили сигналы тревоги - как теперь предупреждают о разных угрозах

2022-08-23 13:35

Из-за обострения ядерного шантажа эрефии некоторые территориальные общины ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о различных видах опасности.

Как распознать новые сигналы тревоги?

— Сигнал химической опасности – звук церковных колоколов.

— Сигнал радиационной опасности – это звон в набат.

— Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

В случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.