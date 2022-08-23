Из-за обострения ядерного шантажа эрефии некоторые территориальные общины ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о различных видах опасности.
Как распознать новые сигналы тревоги?
— Сигнал химической опасности – звук церковных колоколов.
— Сигнал радиационной опасности – это звон в набат.
— Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.
В случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.