Детали Нападение на трех журналистов в Киеве: следствие вышло на Костю Калошу и Фесака - СМИ

2021-01-23 18:05 420

Известная криминальная «шестерка», рэкетир и нарокоторговец Контантин Бедовой-Калоша оказался причастен к нападению на журналистов в Киеве.

Об этом сообщают источники в Нацполиции.

Как известно, трех журналистов «Радио свобода» избили 21 января, в Печерском районе на улице Коновальца. На них напали шестеро человек. Правоохранители уже установили нападавших, несколько их них были задержаны.

По данным источников, следствие уже вышло на Костю Калошу и Сергея Фесака (кличка (Шайба).

Калоша хорошо известен в киевских криминальных кругах. Во времена Януковича Калоша благодаря покровительству регионалов стал смотрящим за Киево-Святошинским районом, где применил полученные в молодости навыки — рэкет, рейдерство, захват частной собственности и пр.

В те времена Калоша успел «поруководить» партией «Справедливость». Партийную казну Калоша попросту разворовал.

Люди, давно знающие Калошу, отмечают, что этот человек не смог самореализоваться в жизни. Он - хронический неудачник, который собрал вокруг себя группировку таких же, как и он возрастных неудачников и идиотов.

Яркое тому подтверждение – Фесак, который не может связать даже двух слов. Смотрите видео:

Фесак настолько туп и малограмотен, что все посты и комментарии на его странице в Facebook пишет Калоша, который и сам не блещет интеллектом.

Сегодня Калоша и Фесак не брезгуют ничем – берутся за любую грязную работу. Недавно они попытались «наехать» на собственников заведения общественного питания на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. Однако те оказались спортсменами и смогли дать силовой отпор. Очевидцы рассказывают: горе-рэкетиры были вынуждены спасаться бегством, а из-за сильного гололеда Калоше с разбитым носом пришлось ползти на четвереньках.

Позже в этом заведении случился пожар. Правоохранители подозревают, что к поджогу причастен Калоша и его подручные.

По мнению следствия, нападение на журналистов также не было случайным - Костя Калоша с подручными избил представителей СМИ по чьему-то заказу.

Еще один смешной и показательный факт: и Калоша, и Фесак, согласно выводам врачей, являются клиническими идиотами. Это подтверждено медицинскими справками.