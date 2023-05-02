Экономика Нафтогаз Украины принял смелое решение по тарифам - до мая 2024 года будем платить...

2023-05-02 09:24

Компания Нафтогаз Украины продлила действие тарифного плана Фиксированный еще на год, его цена и дальше будет составлять 7,96 грн за куб. м (с НДС). Об этом ообщает пресс-служба компании.

"Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Нафтогаз бесперебойно и стабильно снабжает газом более 12,4 млн украинских домохозяйств. Все эти клиенты получают газ в соответствии с годовым тарифным планом Фиксированный. Период действия тарифа составляет: с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 включительно.

Ранее Нафтогаз сообщал, что все услуги по газу – потребление и распределение – будут собраны в единой квитанции.