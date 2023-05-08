ВОЙНА В Украине Долги за электроэнергию во время войны: спишут или придется выплатить

2023-05-08 09:37

Для всех украинцев, которые внимательно следят за своими платежками по коммунальным услугам, но не всегда имеют возможность оплатить их, очень важно знать, что будет с задолженностями. Спишет их государство или придется возвращать долг?

Во время военного положения запрещено отключать потребителей от коммунальных услуг. Но, по словам энергетиков, списывать долги не будут.

Большинство объектов энергоснабжения были повреждены в результате вражеских обстрелов, и для их восстановления нужно много средств.

После военного положения должникам придется полностью рассчитаться за потребленное электричество.

Также после военного положения поставщики снова будут иметь право отключать неплательщиков.

В этом случае должникам придется не только полностью оплатить все счета, но и услуги отключения и повторного подключения.