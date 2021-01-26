Детали Врач-уролог рассказал о вреде и пользе термобелья

2021-01-26 22:00 63

Издавна советуют: держи ноги в тепле, голову — в холоде, живот — в голоде. Замерзание ног и ягодиц провоцирует переохлаждение в малом тазу, что приводит к нарушению кровообращения.

Об этом говорят врач-уролог Гусейин Садыков.

Журналисты его спросили, нужно ли носить термобелье, когда за окном -20, или излишний согрев нанесет больше вреда, чем пользы.

По словам доктора, когда мы мерзнем, снижается иммунитет, что провоцирует развитие воспалительных явлений в органах малого таза.

При охлаждении происходит сужение кровеносных сосудов, вследствие чего развиваются цистит и воспаление половых органов у женщин, а также простатит и воспаление органов мошонки у мужчин. В холодное время года обувь и одежда должны быть сухими и теплыми. Не бойтесь, что из-за перегрева в области мошонки сперматогенез может ухудшиться. Напротив, так вы предотвратите воспалительные процессы в предстательной железе и яичках. А вот пользоваться подогревом сидений в машине очень вредно как мужчинам, так и женщинам. Связано это с перепадом температур,— пояснил врач.

Чаще всего переохлаждение происходит из-за того, что человек оделся не по погоде. Например, в -20 °С пошел на прогулку в кроссовках или капроновых колготках. В морозы нужно особенно бережно относиться к своему здоровью.

Термобелье, подштанники или теплые колготки — это безопасная одежда, которая поможет вам не замерзнуть в холодную погоду. Но не забывайте снимать эти утепленные вещи, когда длительно находитесь в помещении.



Провоцирующими факторами цистита и простатита также являются хождение босиком по холодной поверхности, интимная близость в холодном помещении, неправильное использование кондиционера и чрезмерная сырость.

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