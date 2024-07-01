Жизнь В ГСЧС рассказали, сколько людей погибло на водных объектах Киева в июне

2024-07-01 19:15

 

В Киеве в Гидропарке в воскресенье, 30 июня, утонул мужчина. Всего на водных объектах города за первый месяц лета погибли 9 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Купальный сезон в этом году в городе не открывали.

"9 человек погибли на водных объектах города за первый месяц лета. Один из случаев произошел вчера, 30 июня. В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на пляже Гидропарк на Днепровском районе на поверхности воды исчез человек", – рассказали в ГСЧС.

Водолазы-спасатели обнаружили утопленника мужского пола на расстоянии 12 метров от берега, на глубине 3 метров. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело было доставлено на берег и передано полицейским. Обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранительными органами.

Напомним, в столице этого года не открывали пляжный сезон, учитывая действие военного положения. Такое решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Киеве в минувший уикенд прошел первый за время войны Марш равенства

2024-06-17 12:28

Кабмин хочет лишить ГСЧС брони от мобилизации – нардеп

2024-06-03 22:15

Сколько в этом году продлятся весенние каникулы для школьников

2024-03-21 11:34

Макрон подтвердил намерение в ближайшее время приехать в Киев с конкретными предложениями

2024-03-18 13:32

Еще новости в разделе "Жизнь"

В ГСЧС рассказали, сколько людей погибло на водных объектах Киева в июне

2024-07-01 19:15

Изменятся ли тарифы на свет в Украине: сколько придется платить в июле

2024-06-30 10:30

Тарифы и пенсии: к чему готовиться украинцам в июле

2024-06-30 09:30

Украинцы в Польше смогут оформить новые разрешения на длительное проживание: требования

2024-06-29 16:30
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

В ГСЧС рассказали, сколько людей погибло на водных объектах Киева в июне 2024-07-01 19:15
Изменятся ли тарифы на свет в Украине: сколько придется платить в июле 2024-06-30 10:30
Тарифы и пенсии: к чему готовиться украинцам в июле 2024-06-30 09:30
Украинцы в Польше смогут оформить новые разрешения на длительное проживание: требования 2024-06-29 16:30