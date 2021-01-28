Украина фото Снежный циклон в Украине - высота сугробов местами превысила 1 метр

2021-01-28 14:11 245

На территорию Украины с южного направления переместился активный снежный циклон, принесший снегопады, сообщает Укравтодор.

"Прирост снежного покрова в Одесской и Николаевской областях составил от 30 до 40 см, в Николаевской области местами высота сугробов была выше 1 метра", - говорится в сообщении.

В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Сумской и Черниговской областях прирост снежного покрова 2-6 см.

28 января стихия нанесет новый удар. На сегодняшний день синоптики прогнозируют продолжение снегопадов, местами выпадет до 40 см снега.

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фото Снежный циклон в Украине - высота сугробов местами превысила 1 метр 2021-01-28 14:11 245