Жизнь Украину накроет циклон Margrit с дождями и сильным ветром

2024-02-01 19:15

 

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода будет в Украине в первый день февраля.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук.

Так, по словам Диденко, февраль начнется в Украине изменением погоды. В четверг с северо-запада Европы к нам придут атмосферные фронты далекого скандинавского циклона Margrit.

В частности, они принесут:

на запад - дожди

к северу - дождь с переходом в мокрый снег

на центр – дождь с переходом в мокрый снег в Винницкой области.

В восточных областях, большинстве центральных и южной части существенные осадки завтра маловероятны.

Ветер будет западный, порывистый, на западе и севере возможно сильный, до 15-18 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то она пока существенно не меняется. В ближайшую ночь от 3 градусов мороза до 2 тепла, в течение дня +1+7 градусов.

В Киеве 1 февраля значительную часть суток осадков не предполагается, увеличится облачность, вечером пройдет небольшой мокрый снег и дождь. В ближайшую ночь в столице около нуля, днем в четверг +3+5 градусов.

"В дальнейшем в Украине будет преобладать влага, однако нехолодная погода с небольшими колебаниями температуры воздуха будет ветреной", – отметила синоптик.

 
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