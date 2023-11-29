Жизнь В Украину идет очередной циклон со снегом, дождями и штормовым ветром

2023-11-29 16:48

В Украину идет очередной циклон, который получил название Oliver. Погодные условия усложнятся в большинстве регионов страны, а разделение осадков на дождь или снег будет зависеть от температуры воздуха.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Так, практически по всей стране 29 ноября пройдут дожди, снег, мокрый снег, возможно налипание мокрого снега. Осадки будут сопровождаться сильным порывистым ветром до 15-22 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается от 0 до -5 градусов, а днем потеплеет до +2+6 градусов, на западе будет днем холоднее, от 0 до -4. В южной части Украины ночью +2+6, днем +7+14 градусов.

Погоду в Киеве 29 ноября также будет формировать циклон. Ухудшение погодных условий в столице ожидается с ночи - мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега. Днем осадки будут постепенно ослабевать и прекращаться.

Также в Киеве ожидается сильный штормовой ветер, а температура воздухе будет: ночью от 0 до -2, а днем до +2 градусов.

30 ноября непогода отступит, в некоторых регионах будет выглядывать солнышко. Ночные морозы усилятся, а днем будет около нуля.