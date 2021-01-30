Украина фото В Украине из-за ЕС ввели новые дорожные знаки

2021-01-30 11:30 77

 

Водители в Киеве заметили новые дорожные знаки, которые ранее нигде по стране не встречались.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, новые дорожные знаки получили название 1.40 "Изменение покрытия", и устанавливаются они на аварийно опасных участках, где дорожное покрытие резко меняется, например, с асфальта на брусчатку.

Таким образом новые знаки можно увидеть на Подольском спуске, улицах Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской, где встречается такой резкий переход.

По словам директора Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов, участки с различным дорожным покрытием обладают разным коэффициентом сцепления и различной степенью деформации.

Подобный резкий переход может привести к потере водителем контроля над автомобилем при превышении скорости. Поэтому установка подобных знаков поможет водителей заблаговременно предупредить об изменении покрытие под колесами автомобиля и сбросить скорость.

Подобные знаки уже давно действуют на территории Евросоюза, например, в Латвии. В Латвийских ПДД существует знак 273.10 "Изменение покрытия дороги", который используется при съезде с асфальтобетонного или цементобетонного покрытия на грунтовку и наоборот.

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