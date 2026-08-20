ВІЙНА В Україні Прильотів стане менше: після ударів ЗСУ мінімум на рік виведені з ладу два ворожі фрегати - носії крилатих ракет

2026-08-20 15:59

Україна критично пошкодила два носії крилатих ракет морського базування «Калібр» — фрегати «Адмірал Ессен» та «Адмірал Макаров», повідомляють ЗМІ.

Обидва кораблі втратили пускові установки «Калібр». На «Ессені» пряме влучання в носову частину призвело до знищення ракетних шахт, тоді як на «Макарові» внаслідок влучання сталася вторинна детонація, після чого ракетні шахти повністю вигоріли.

Також повідомляється про знищення ключових елементів електроніки, зокрема системи управління боєм «Требование-М», а також пошкодження щогли.

Через це кораблі нібито залишилися без радарів, засобів РЕБ та супутникового зв’язку.

За наведеними даними, обидва фрегати виведені з експлуатації щонайменше на рік та потребують тривалого ремонту.