Фото-видео фото В День влюбленных Елена Зеленская надела хиджаб и посетила мечеть шейха Заида

2021-02-15 12:16

В ходе официального визита Владимира Зеленского с супругой Еленой в Объединенные Арабские Эмираты первая леди Украины примерила хиджаб.

Соответствующие фото опубликованы на странице Елены Зеленской в Facebook в воскресенье, 14 февраля.

Так, президент с женой посетили Лувр Абу-Даби и Большую мечеть шейха Заида. Для похода в мечеть Елена Зеленская нарядилась в традиционную для арабских женщин одежду.

"Я очень хотела увидеть воочию Лувр Абу-Даби и одну из крупнейших мечетей мира - Большую мечеть шейха Заида. Планируем уже в ближайшее время начать работу над аудиогидами для этих культурных памятников", - указано в сообщении.

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