Политика Владимир Зеленский сделал заявление о военном контингенте европейских стран на территории Украины

2025-02-17 16:41

Объединенный контингент европейских стран на территории Украины может стать первым шагом по созданию объединенных Вооруженных сил Европы. В этом вопросе есть продвижение. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский на видеоконференции с журналистами, находясь с официальным визитом в ОАЭ.

"Я считаю, что мы очень сильно продвинулись в вопросе контингента", - заявил он.

Зеленский признал, что есть страны-скептики по этому вопросу и они, по его мнению, останутся на своих позициях.

"Но я вижу, что вопрос контингента, вопрос европейской армии в целом может иметь такой первый шаг. То, что я сказал о Вооруженных силах Европы, первый шаг - это когда есть украинская армия и есть Вооруженные силы Европы на территории Украины. Я считаю, что это первая платформа для будущего создания такой силы - вооруженной силы, интеллекте и тому подобное будет способна наносить ответ в случае наступления неспровоцированной войны России", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что на сегодняшний день по этому вопросу формирование контингента "есть живая площадка - не бумажные договоренности, не разговоры, кто чему мешает, какой альянс какому, не разговоры, что в этом недальновидность или что-то, а конкретное".

"Мы можем создать платформу из сильных стран, только тех, кто хочет. Это очень важно. Не тех, кого мы заставляем, а тех, кто хочет. Вы же это прекрасно знаете - воин, которого принудили, или воин, который пришел сам - это абсолютно разная армия. И я очень хочу, чтобы мы к этому стали именно так. Мы хотим гарантий безопасности не на бумаге, а на земле, на воде, в небе, ПВО, самолеты, корабли", - сказал глава государства.

Он напомнил об инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, которую он с ним начал развивать, поддержку инициативы странами северной Европы и Великобритании.

"Я считаю, что для этого начала это нормально", - подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил, что "контингент это не обязательно значит, что военные из всех стран" там должны присутствовать. "Нет - например, ПВО, Петриоты, которые могут дать сегодня только Соединенные Штаты Америки, это не наступление, но это защита, которая не менее важна. Для нас это гарантия безопасности? Да. То есть вопросы с системами. Готовы ли нам дать те системы, 10-20 систем", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что в вопросе иностранного контингента "очень важно не терять Соединенные Штаты Америки в том или ином виде".

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