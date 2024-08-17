Жизнь Водителям объяснили, кто может получить скидку на растаможку авто

2024-08-17 10:30



Украинцам рассказали, есть ли льготы на растаможку авто для военных в 2024 году.

Об этом говорится в материале Факты ICTV.

Так, многие украинцы интересуются, сохранятся ли специальные условия для растаможки авто. Однако в 2024 году только небольшая категория граждан может иметь соответствующие льготы, среди которых - авто на нужды военных.

После начала широкомасштабного вторжения России в Украину временно отменили пошлины на ввоз автомобилей. Это правило действовало с 1 апреля по 1 июля 2022 года.

Следовательно, с 1 июля 2022 года вступил в силу закон №7418, который восстановил обычный порядок растаможки авто, включая пошлины, акцизы и НДС. Однако это коснулось не всех. В 2024 году сохраняется возможность беспошлинного ввоза автомобилей для нужд армии. Военные по-прежнему могут ввозить авто без уплаты таможенных сборов.

Важно отметить, что при ввозе таких автомобилей необходимо соблюдать определенные правила. Это поможет избежать проблем и необходимости платить налоги в будущем.

Обратите внимание, что при пересечении границы автомобиль, который передается военным частям, считается не транспортным средством, а гуманитарной помощью. Такие автомобили должны быть обязательно переданы в соответствующие части ВСУ или конкретному военному.

К тому же использовать их для собственных нужд - запрещено.

В частности, к гуманитарной помощи применяют упрощенную процедуру оформления документов и освобождают от уплаты пошлины. Подтверждением этого может быть письмо от общественной или благотворительной организации, адресованное руководителям Областной военной администрации и Государственной таможенной службы в области, через которую будут ввозить авто.

Тем временем, воинская часть должна обратиться с официальным письмом-запросом о потребности в автомобиле. Только после этого необходимо начинать процесс покупки, доставки и передачи авто военным.

При этом покупателем, по документам, должна выступать украинская общественная организация или благотворительный фонд. Для пересечения границы необходимо будет подготовить специальную декларацию для вывоза гуманитарной помощи с территории Евросоюза и получить ID-номер.

Таким образом, в 2024 году действуют только льготы на растаможку авто для военных. Другие граждане Украины должны платить все необходимые налоги.

Важно отметить, что даже участники боевых действий (УБД) и другие особые категории граждан не имеют специальных льгот на растаможку автомобилей. Несмотря на их статус, они также должны проходить стандартную процедуру растаможки и оплачивать все необходимые платежи при ввозе автомобиля в Украину.

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