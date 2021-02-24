Украина Дело Стерненко: протестующие объявили акцию на Банковой бессрочной

2021-02-24 09:41

Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса президента объявили о бессрочной акции протеста с субботы.

"Мы не собираемся останавливаться и объявляем бессрочную акцию протеста, которая продлится до того момента, пока Сергей Стерненко будет не на свободе", - сообщается на странице активиста Стерненко в соцсети Facebook.

В сообщении отмечается, что митингующие будут находиться на Банковой "столько, сколько нужно". Также анонсирован митинг у здания Офиса президента в субботу, 27 февраля.

В полиции сообщили, что в результате столкновений ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии. По данным правоохранителей, во время акции пртеста участники использовали газовые баллончики и файеры.

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