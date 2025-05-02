Жизнь Покушение на Сергея Стерненко: блогер рассказал о своем состоянии и поблагодарил СБУ

2025-05-02 09:29

Украинского общественного деятеля и блогера Сергея Стерненко, на которого было совершено покушение в четверг, 1 мая, уже прооперировали. Об этом сообщил сам волонтер в Телеграм.

По словам Стерненко, пуля вышла навылет.

"Ничего важного не задела. Пытаюсь прийти в себя. Еще раз спасибо СБУ. И всем вам", - отметил он.

В настоящее время активист приходит в себя после операции.

Напомним, сотрудники Службы безопасности рассказали детали о том, как предотвратили убийство Стерненко.

"Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и молниеносным действиям сотрудников СБУ нападавшая была задержана на месте", - сообщили в СБУ.

О ходе ситуации правоохранители будут информировать отдельно.

Ранее Сергей Стерненко заявил о нападении и легком ранении. В покушении он усматривает российский след.

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