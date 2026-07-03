ВІЙНА В Україні Перший номер санкційного списку контрабандистів Куршутов стоїть за атаками на Федорова, — Тука

2026-07-03 14:17

Колишній голова Луганської ОВА Георгій Тука підтвердив раніше озвучені заяви громадського діяча та волонтера Сергія Стерненка про те, що за інформаційною кампанією проти віцепрем’єр-міністра — міністра оборони Михайла Федорова стоїть Сєяр Куршутов — контрабандист, який у 2021 році був першим номером у санкційному списку контрабандистів РНБО та якого пов’язують із наявністю російського паспорта.

Про це Тука написав у Facebook. https://www.facebook.com/share/p/1L87x24aoE/?mibextid=wwXIfr

За словами ексочільника Луганщини, після того як Куршутова почали усувати від впливу на оборонні закупівлі, він перейшов до фінансування інформаційної кампанії проти керівництва оборонного блоку держави.

«Коли цю крису після усіх журналістських розслідувань і порушення кримінальних справ, з політичної волі керівництва країни почали викидати від оборонних закупівель, відчуваючи себе богом, з нажитих на крові грошей почав фінансувати медіаатаки на міністра оборони Михайла Федорова, засипаючи продажні ЗМІ та Telegram-канали різними вкидами щодо міністра», — написав Тука.

Він також заявив, що паралельно з кампанією проти Федорова Куршутов активно просуває себе в медіапросторі як експерт з питань обороноздатності, ринку безпілотників та міжнародної політики.

«Паралельно з інформаційними атаками на міністра оборони ця людина прямо зараз активно просуває себе як “експерта” у медіапросторі. Йдеться про коментарі та публікації щодо України, рішень G7 і ЄС, обороноздатності держави, ринку безпілотників та вартості дронів. Низка медіа охоче публікує подібні матеріали та експертні оцінки, називаючи контрабандиста з російським паспортом експертом, інвестором та меценатом», — зазначив Тука.

За словами Туки, Куршутов був першим номером у санкційному списку контрабандистів, затвердженому рішенням РНБО та введеному в дію указом президента України у 2021 році. Водночас згодом санкції щодо нього не були продовжені.

Крім того, ексголова Луганської ОВА стверджує, що щодо Куршутова існує кримінальне провадження, яке досі не має помітного процесуального розвитку.

«Щодо нього існує кримінальне провадження, однак воно не має помітного розвитку. У зв’язку з цим ставиться питання до правоохоронних органів та СБУ: чому людина, яку пов’язують із російським громадянством та діяльністю проти інтересів України, досі може працювати на українському ринку та брати участь в інформаційних кампаніях проти представників української влади», — написав Тука.

За словами політика, кілька місяців тому щодо Куршутова також розглядалося питання про запровадження нових персональних санкцій, однак в останній момент його було виключено зі списку.

«Кілька місяців тому проти нього також планували запровадити персональні санкції, однак в останній момент його було виключено зі списку — це сталося за сприяння Андрія Єрмака на прохання Миколи Беззубенка», — заявив Тука.

Нагадаємо, раніше Сергій Стерненко також заявляв про організовану інформаційну кампанію проти себе та представників нової команди Міністерства оборони, прямо назвавши її організатором Сєяра Куршутова. https://nv.ua/ukr/amp/sergiy-sternenko-zayaviv-pro-ataku-v-socmerezhah-i-nazvav-jiji-organizatorom-seyara-kurshutova-50611428.html

«Організатором кампанії є Сєяр Куршутов», — заявляв Стерненко.

За словами Стерненка, кампанія здійснювалася через мережу Telegram-каналів, анонімних ресурсів та окремих медіа, які системно поширювали дискредитаційні матеріали щодо представників оборонного сектору.

Тука фактично підтвердив ці заяви, стверджуючи, що після втрати впливу на оборонні закупівлі Куршутов перейшов до інформаційних атак проти нової команди Міністерства оборони та особисто Михайла Федорова.