Политика Владимир Зеленский провел кадровые ротации в офисе президента

2024-09-09 09:36

Президент Владимир Зеленский сделал несколько назначений в офис президента. Об этом свидетельствуют указы, обнародованные на сайте ОП .

Так, Зеленский уволил с должности начальника Закарпатской ОВА Виктора Никиту указом №619. Он был назначен заместителем руководителя Офиса президента (указ №620).

Также на должность заместителя руководителя ОП назначен бывший министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (указ №621).

Кроме того, назначены два советника президента – Дмитрий Литвин и Александр Камышин. Последний ранее занимал должность главы Минстратегпрома. Литвин будет заниматься вопросами коммуникаций, а Камышин – стратегическими вопросами.

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