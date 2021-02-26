Фото-видео фото Марсоход NASA Perseverance прислал фото со дна кратера Эзеро, где видны остатки древней...

2021-02-26 21:36

Самый современный на данный момент марсоход NASA Perseverance (Настойчивость - англ.) регулярно отправляет на Землю изображения с Красной планеты.

Теперь все желающие смогут удовлетворить своё любопытство с помощью особой библиотеки «сырых изображений» с марсохода, где на момент написания материала было опубликовано почти 6 тысяч снимков (их количество быстро растёт).

Perseverance прислал новые фото, сделанные на дне кратера Эзеро, в котором миллиарды лет назад находились озеро и дельта реки.

Новая круговая панорама высокого разрешения склеена из 142 отдельных фото. Оригинальное изображение можно скачать в сжатом формате JPEG (52 Мбайт) или в несжатом TIFF (610 Мбайт).

Снимки сделаны системой камер Mastcam-Z спустя три дня после приземления марсохода. По словам представителей NASA, на новой фотографии виден край Эзеро так и обрыв утеса, являющийся остатком древней дельты.

Этот фотоцентр представляет собой галерею необработанных изображений с разных камер ровера, которые отправляются с Марса и публикуются последовательно по времени получения без всякой цветокоррекции и иных процедур обработки.

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