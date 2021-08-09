Мир Марсоход NASA не смог взять ни единой пробы грунта - ученые назвали таинственную причину

2021-08-09 15:44

Инновационный марсоход Perseverance провалил свою первую попытку забора грунта на Марсе.

Как сообщает пресс-служба NASA, Perseverance передал на Землю данные, которые свидетельствуют о том, что во время первой попытки сбора грунта на Марсе ему не удалось собрать ни одного грамма образца горной породы.

По данным представителей ведомства, проблема сбора породы не связана с техническими неполадками в системе забора проб. В пресс-центре предполагают, что марсианская горная порода может вести себя не так, как ранее представляли ученые.

В свою очередь, ученые запланировали более детальное изучение неудачной попытки забора.

Также в пресс-центре добавили, что у марсохода Perseverance есть определенное число задач, в которое также входит сбор грунта. Он должен собрать 43 образца при помощи специально разработанных пробоотборных трубок. После этого их нужно доставить на Землю в рамках миссии NASA и Европейского космического агентства под названием Mars Sample Return.

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