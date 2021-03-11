Политика фото "Просто трусливые пид***сы", - Нардеп из Слуги народа выругал противников Лукашенко

2021-03-11 12:01

Нардеп из президентской политсилы "Слуга народа" Евгений Шевченко грубо высказался о противниках непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. А также пообещал выгнать некоторых "иностранных агентов" из Украины.

Так он отреагировал на расследование общественно-политического Telegram-канала Nexta, автором которого является белорусский журналист и блогер Степан Путило. Гневный пост с ненормативной лексикой "слуга" опубликовал в собственном канале в этом же мессенджере, сообщает Оbozrevatel.

"Nexta – вы просто трусливые пид***сы. Все, кто на Батьку льют эту ложь, конченные мудаки и уроды. Лукашенко от Народа, и для Народа. И мы вместе вам еще покажем, как миром править на благо простого народа", – написал Шевченко.

Также депутат от СН разместил загадочное обращение к украинцам. В частности, пообещал гражданам "народный суд", осуждение "врагов народа", а еще прогнать из страны "иностранных агентов".

"Украинцы, родные мои! Подождите еще немного. Мы прогоним этих иностранных агентов, заполонивших нашу страну, как во власти так и в СМИ. Будет им еще народный суд... С нами Бог, с нами народ – Великой Украины!" – высказался "слуга".

Внимание, контент в посте нардепа может содержать неприемлемые фразы!

subscriber subscriber

Еще по теме

Бацька не жадный! Лукашенко подарил своему сыну звание генерал-майора

2021-03-02 13:16

Шмыгаль поручил рассмотреть возможность введения санкций против окружения Лукашенко

2021-02-28 10:30

Евросоюз ужесточает экономические санкции против режима Лукашенко

2021-02-23 15:46

Эксперт рассказал, как Путин выкачивает все соки из Лукашенко

2021-02-21 10:30

Еще новости в разделе "Политика"

Владимир Зеленский подсказал главе ВОЗ, как можно победить пандемию коронавируса

2021-03-11 12:23

фото "Просто трусливые пид***сы", - Нардеп из Слуги народа выругал противников Лукашенко

2021-03-11 12:01

Окружной админсуд Киева открыл производство о запрете партии Шария

2021-03-11 11:39

У Зеленского решили уменьшить влияние олигархов на украинскую экономику

2021-03-11 11:22
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Владимир Зеленский подсказал главе ВОЗ, как можно победить пандемию коронавируса 2021-03-11 12:23
фото "Просто трусливые пид***сы", - Нардеп из Слуги народа выругал противников Лукашенко 2021-03-11 12:01
Окружной админсуд Киева открыл производство о запрете партии Шария 2021-03-11 11:39
У Зеленского решили уменьшить влияние олигархов на украинскую экономику 2021-03-11 11:22