Политика Президент Польши публично назвал лукашенко куклой путина и обвинил в пособничестве военным преступлениям

2024-06-17 11:33

Президент Польши Анджей Дуда во время выступления на Саммите мира в Швейцарии подчеркнул, что вина в войне, которая продолжается в Украине, лежит исключительно на россии. Однако подчеркнул, что Беларусь также виновата в захватническом нападении рашистов.

Дуда заметил, что рф остается империей, которая не смогла разобраться со своими "демонами прошлого" и не прошла деколонизацию. Также он подчеркнул, что, начиная войну в Европе, рф не действовала самостоятельно.

"Я обращаюсь к роли, которую кукла путина в Беларуси, Александр Лукашенко сыграл в этой войне пока издевался над собственным народом. Я напомню, он не только позволил россии напасть со своей территории, а также инициировал ряд гибридных атак на Польшу и страны Балтии. Они продолжаются последние три года", - заявил Дуда.

Он добавил, что украинское государство имеет право на оборону от российской агрессии. Имеет полное право защищать суверенитет и независимость в соответствии с международным правом. Западные же партнеры не имеют права останавливаться в поддержке.