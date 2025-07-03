Політика Спецпредставник Трампа Кіт Келлог спростував заяву лукашенка про обмеження допомоги Україні

2025-07-03 10:27

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що його слова про Україну були спотворені самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком. Про це він повідомив на платформі X.

"Цю цитату вирвано з контексту. У розмові з Лукашенком ми обговорювали повне й безумовне припинення вогню. Будь-які обмеження щодо дій Києва були умовними й залежали від дзеркальних кроків москви", - пояснив Келлог.

Також він запевнив, що не робив жодних заяв, що обмежують право України продовжувати війну, крім випадку повного припинення бойових дій обома сторонами.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Келлог зустрічався в Мінську із самопроголошеним президентом Лукашенком, сподіваючись на його допомогу у припиненні війни між росією та Україною.