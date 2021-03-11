Детали За задержанными в Киеве наркоторговцами стоит Костя Бедовой-Калоша - источники

2021-03-11 17:58

 

Деятельность группы наркодилеров, которые были задержаны в Киеве 11 марта, курировал известный в столице и области наркоторговец, криминальная «шестерка» Константин Бедовой-Калоша.

 Об этом сообщают источники в Нацполиции.

 Правоохранители задержали 9 членов банды. В результате обысков удалось обнаружить несколько килограммов вещества, похожего на каннабиса, около тысячи таблеток экстази, амфетамин и кокаин. Также изъяты 250 тысяч гривен.

 По данным источников, некоторые из задержанных признались и предоставили доказательства, что к их преступной деятельности причастен Костя Калоша.

 Полиция уже давно ведет наблюдение за Костей Калошей. Он проходил по многим делам, связанным с наркоторговлей.

 В наркобизнесе Константин Бедовой – еще с 90-х. В Киеве и области он организовал масштабную сеть по сбыту наркотиков. Своей «штаб-квартирой» он сделал клуб «Заир» в Ирпене.

 Неоднократно имя Кости Калоши всплывало в резонансных делах, связанных с наркоторговцами.

 В декабре 2019 года Бедовой засветился в деле о контрабанде наркотиков и торговле кокаином в Киеве – тогда был задержан владелец кальян-бара, через который Бедовой с подельниками сбывали наркоту.

 Также Бедовой оказался причастен к деятельности банды, которая сбывала наркотики через Telegram-канал.

 Бедовой также фигурировал в деле известного израильского наркобарона, основателя крупнейшей виртуальной сети распространения наркотиков Telegrass Амоса Дов Сильвера. До его задержания Калоша, по данным источников, был его «официальным дилером» в Украине.

 Сам Калоша употребляет тяжелые наркотики - кокаин и героин - порядка 30 лет. Как рассказывали люди из его окружения, в возрасте 33 лет он едва не умер от передозировки и проходил лечение в одной из израильских клиник. В последнее время, как сообщают источники, из-за наркотиков Костя Калоша становится все более неадекватным и агрессивным.

 

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