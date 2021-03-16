Действующий депутат от партии “Слуга Народа” готов был заплатить 7 миллионов долларов за получение мандата народного депутата Украины. Это следует из аудиозаписи его разговора с экс-нардепом Николаем Рудьковским, сообщает Цензор.НЕТ.
В разговоре на тот момент еще будущий депутат Олег Семинский делится планами о своей политической перспективе и готовности баллотироваться от любой из партий. Он также озвучивает размер бюджета, который готов потратить на то, чтобы получить мандат – семь миллионов долларов.
“Договорившись с тобой и подписав понятийный документ, я страхуюсь элементарно. Я попадаю в список той или иной партии – 7 лимонов у меня для этого есть”, – заявил он.
“Я не буду заниматься публичной политикой. У меня в этом нет необходимости. Но я получаю мандат. И пока не снимут неприкосновенность, пока будет возможность … Вплоть до коммунистов”, – говорит он.
Напомним, Олег Семинский стал народным депутатом Верховной Рады Украины от партии “Слуга народа” 2019 года по 205 округу в Черниговской области.