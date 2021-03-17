Украина Дедушка скандальной 8-летней блогерши работает в Верховной Раде

2021-03-17 10:03

Дедушкой 8-летней фигурантки интернет-скандала Миланы Маханец оказался главный консультант секретариата Комитета Рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Шумейко, пишет Сегодня, информирует UAINFO.org.

На активном профиле девочки социальной сети "Вконтакте" указано в графе родственников Сергея Шумейко. Он – 1962 года рождения, является действующим чиновником парламента.

Родство подтвердил сам мужчина. На вопрос, как отнесся к скандалу с фото своей малолетней внучки, он ответил: "Я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимания. У нее есть мама, есть свое какое-то мнение".