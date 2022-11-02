ВОЙНА В Украине На Херсонщине оккупанты принудительно вывозят людей автобусами

2022-11-02 20:00

 

Также российские захватчики вывозят архивные документы из административных зданий Херсона.

Оккупанты принудительно вывозят автобусами людей из Великой Лепетихи на Херсонщине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Продолжается принудительная так называемая "эвакуация" гражданских жителей из населенных пунктов на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, из населенного пункта Великая Лепетиха оккупанты вывозят людей автобусами. Выезд частным транспортом запрещен", - говорится в сообщении.

Также, как сообщается, российские оккупанты вывозят архивные документы из административных зданий Херсона.

Ситуация в Херсонской области

Сейчас Силы обороны продолжают освобождать временно захваченную территорию Херсонской области от российских оккупантов. По последним данным, деоккупировано уже более 90 населенных пунктов Херсонщины.

Как сообщалось ранее, оккупанты вывозят из больниц Херсона все оборудование и медикаменты. Продолжается так называемая "эвакуация" оккупантов с временно занятой территории Херсонской области, в том числе и медицинских учреждений.

Также российские СМИ сообщают, что во временно оккупированном Каховском районе Херсонской области с 6 ноября российские войска хотят начать так называемую "принудительную эвакуацию" жителей.

 

 

 

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