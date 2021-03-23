Украина фото Раскрыта преступная схема добычи драгоценных камней в Киевской области

2021-03-23 14:00

В Украине разоблачена преступная схема добычи драгоценных камней. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

"Правоохранители выяснили, что в преступной схеме были задействованы сотрудники акционерного общества и частные предприниматели. Именно они организовали добычу полезных ископаемых - топаза, берилла и кварцевого сырья. Фигуранты, имея разрешение на пользование недрами, без обязательного согласования проектной документации приступили к работе", - сообщает пресс-служба МВД.

Проведено 15 обысков на территории Киева, Киевской и Житомирской областей - в офисном помещении акционерного общества, в шахтах и на ювелирном заводе. Правоохранители изъяли более 10 тонн драгоценных камней и кварцевого сырья, документы, мобильные телефоны. Сумма нанесенного ущерба будет установлена после проведения экспертизы.

Добыча минералов осуществлялась с применением буровых механизмов и без соблюдения правил безопасности на производстве. В дальнейшем злоумышленники через подставные общества поставляли добытые полезные ископаемые на ювелирный завод в Киеве. Виновным грозит до восьми лет лишения свободы.