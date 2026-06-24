ВІЙНА В Україні Розкрито схему викрадення бюджетних коштів, виділених на гуманітарне розмінування

2026-06-24 10:34

Посадовці приватних підприємств та їхні підлеглі організували схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель у Миколаївській, Херсонській та Чернігівській областях, повідомляє Нацполіція.

Зазначається, що фігуранти імітували проведення робіт на ділянках, які фактично були очищені від вибухонебезпечних предметів ще у 2023-2024 роках. Зокрема, для правдоподібності вони розкопували ґрунт і підкладали боєприпаси, видаючи їх за нібито виявлені під час робіт вибухонебезпечні предмети. Таким чином, зловмисники створили видимість розмінування понад 820 гектарів сільськогосподарських угідь Миколаївщини та Херсонщини.

Раніше правоохоронці вже повідомили про підозру директору одного з підприємств та керівниці групи саперів, які провернули оборудки на Херсонщині, а наразі встановили причетність ще чотирьох осіб до масштабної схеми розкрадання бюджетних коштів.

Шістьом учасникам змови повідомлено про підозри. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.