ВІЙНА В Україні Українців попередили про нову шахрайську схему у месенджерах і соцмережах

2026-06-18 16:46

Зловмисники поширюють у месенджерах і соціальних мережах неправдиві повідомлення про нібито нові виплати та надбавки до пенсій. Про це повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Шахраї використовують назву, символіку та візуальний стиль Пенсійного фонду, щоб ввести громадян в оману та спонукати їх перейти за фішинговими посиланнями.



Зокрема, останнім часом у мережі поширювалися повідомлення про нібито "нову допомогу" пенсіонерам у розмірі від 3200 до 5300 гривень залежно від регіону проживання та трудового стажу. Для отримання коштів користувачам пропонували натиснути на спеціальну кнопку та підтвердити область проживання. У текстах також використовувалися заклики діяти терміново через нібито обмежений час для оформлення виплати.



Крім того, зловмисники можуть розсилати повідомлення про начебто обов’язкову ідентифікацію пенсіонерів, пропонуючи перейти за посиланням для "термінового підтвердження особи" з метою збереження пенсії.



У Пенсійному фонді наголосили, що така інформація не відповідає дійсності. Правоохоронці зазначають, що шахраї часто використовують фактор терміновості, щоб люди не встигли перевірити достовірність повідомлення та надали свої персональні або банківські дані.



Кіберполіція закликала громадян перевіряти інформацію лише на офіційних ресурсах державних органів, не переходити за підозрілими посиланнями та не вводити конфіденційні дані на невідомих сайтах. У разі виявлення шахрайських ресурсів або підозрілих повідомлень українцям рекомендують звертатися до кіберполіції.